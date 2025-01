"In provincia 50 impianti". Mobilitazione contro il biogas

Si riaccende il dibattito civico sugli impianti biogas e biometano, che sono ormai sempre più diffusi nella provincia di Ferrara. La chiesa di San Biagio di Villanova di Denore, frazione di Ferrara, ha ospitato nella mattinata di ieri un incontro promosso dal Coordinamento Provinciale dei Comitati No Biogas – No Biometano, teso a informare la popolazione e a ribadire la contrarietà della comunità rispetto al moltiplicarsi degli impianti a biogas sul territorio e alla loro riconversione in centrali a biometano. "Gli impianti di biogas nel ferrarese hanno superato i 50, con oltre una decina di nuove centrali autorizzate solo negli ultimi tre mesi", spiega Corrado Oddi, delegato di Rete Giustizia Climatica.

La nostra provincia sembra infatti essere particolarmente interessata dal fenomeno del biogas, foraggiato dai finanziamenti del Pnrr e al tempo stesso fermamente osteggiato da diverse comunità di residenti, che hanno fatto fronte comune per portare alla cittadinanza e alle istituzioni il loro malcontento. Hanno preso parte all’evento i comitati di Bondeno, Tresignana, Masi Torello, Vigarano Mainarda e Gaibanella, i primi cittadini di Tresignana e Lagosanto e alcune rappresentanze politiche. Fra le criticità legate alla vicinanza dei centri abitati alle centrali di biogas – e ancora di più a quelle di biometano –, i residenti annoverano i cattivi odori, il traffico insostenibile dovuto al trasporto delle biomasse (a cui seguono le spese sostenute dalle amministrazioni locali per il mantenimento della rete stradale, ritenuta inadatta a un transito intenso di mezzi pesanti, e le perplessità legate a viabilità e sicurezza stradale), l’inquinamento ambientale prodotto dalle centrali e le sue conseguenze sulla salute, aspetti che destano preoccupazione in un territorio già piagato da smog e polveri sottili. Ancora: il guadagno risicato dei comuni coinvolti a fronte di una produzione energetica ritenuta relativamente bassa rispetto ad altre fonti rinnovabili. E se da una parte i comitati lamentano la mancanza di trasparenza e controlli efficaci, dall’altra i sindaci dichiarano di "avere le mani legate", impotenti di fonte alle politiche nazionali. Fra i presenti all’incontro anche Paolo Calvano, capogruppo regionale del Pd. "La Regione – le sue parole – ha limitato spazio di manovra, ma intendiamo provare a intervenire. Si rende necessario un censimento, perché a Ferrara la concentrazione di centrali di biogas è rilevante e il nostro solo territorio non può assumersi un tale onere produttivo". E continua: "Rafforzare la politica locale è un tema, va ricercato maggiore equilibrio. Le amministrazioni locali devono però facilitare la comunicazione con la cittadinanza, attraverso un confronto preliminare e trasparente".

Benedetta Ruiba