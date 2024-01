In provincia calano per le imprese

Per quanto riguarda

il credito alle imprese, nel 2023 ha continuato a calare e in alcuni casi, per le strutture di minori dimensioni, la contrazione risulta più pesante al confronto con quella registrata in precedenza. E il confronto con l’Emilia-Romagna mostra per Ferrara una diminuzione appena più accentuata per i prestiti alle imprese e una tenuta maggiore dei prestiti bancari alle famiglie consumatrici.

Il calo dei prestiti tra le imprese si è intensificato in tutti i macro settori, fatta eccezione per il variegato comparto dei servizi.