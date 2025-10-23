"In quattro anni è evidente il cambio di passo. Con il Pnrr realizzati tanti progetti per la città"

A quattro anni dall’elezione, che ha portato al governo della città la coalizione composta dal Partito Democratico e dalle liste civiche Attiva e Cento Si Cura, il sindaco Edoardo Accorsi si racconta: "Il bilancio definitivo si farà alla fine – sottolinea –. E saranno i cittadini a dover dare la loro opinione su questa amministrazione. Detto ciò, io sono soddisfatto: crediamo fortemente nelle cose che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Abbiamo impresso un cambio di passo nell’amministrazione della città, e questo non può che soddisfarci. Questa amministrazione ha fatto delle scelte coraggiose".

Si spieghi... "Un esempio è senza dubbio il PNRR, grazie al quale abbiamo chiesto numerosi finanziamenti di progetti che ora sono quasi tutti ultimati. Qualche scelta avrebbe potuto essere diversa, più d’impatto, ma la nostra idea era di dare un’impronta di sviluppo e di visione alla città. Un sindaco e un’amministrazione devono fare anche cose faticose, che non vengono riconosciute subito, ma nel lungo periodo. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma non abbiamo rimpianti: non per presunzione ma perché tutto quanto è stato fatto l’abbiamo fatto con convinzione, credendoci e tenendo fede all’impegno preso".

Siete riusciti a rispettare gli obiettivi che vi eravate posti? "Uno dei nostri obiettivi era quello di imprimere un cambio di passo, di dare alla città dinamismo e fiducia. E credo che, in questo, ci siamo riusciti. Per quanto riguarda i progetti specifici, buona parte delle cose che ci eravamo prefissati di fare sono state fatte. Alcune non con i tempi che avremmo voluto, qualcosa non siamo ancora riusciti a fare, ma siamo dentro la nostra visione di una Cento più audace".

In tal proposito, come procedono i lavori del Teatro Borgatti? "Il Teatro Borgatti è uno di quei progetti che avremmo già voluto portare a termine. Il nuovo cantiere, partito dopo la conclusione della seconda "gara" d’appalto, è stato installato e i lavori procedono quotidianamente. La durata totale dovrebbe essere intorno ai 500 giorni. Per fare un primo bilancio aspettiamo gennaio, ma l’amministrazione rimane vigile sull’andamento, che sembra positivo".

E sulla questione ospedale… "La sanità era e rimane una priorità. Quando si paventavano eventuali ridimensionamenti, io sono stato il primo a scendere in piazza a manifestare disaccordo. In questi giorni, nei quali c’è un certo clamore attorno all’ospedale, c’è da richiamare alla responsabilità: la sanità non deve diventare un tema politico strumentalizzato, perché c’è il rischio, come accade, che vengano veicolate alla cittadinanza informazioni sbagliate. Il contesto della sanità è complicato a livello nazionale, e l’ospedale di Cento offre un servizio di qualità, anche grazie ai professionisti che vi lavorano. Laddove c’è da migliorare, l’attenzione dell’amministrazione è massima, e lo abbiamo dimostrato".

Com’è essere sindaco di una realtà come quella centese nel contesto che viviamo in Italia e nel mondo? "Come sindaco e come cittadino c’è apprensione e sento la responsabilità di fare qualcosa. Un sindaco, nel suo piccolo, può agire nel locale, non girandosi dall’altra parte quando un cittadino mostra di aver bisogno di aiuto".

Come affronterete l’ultimo anno di mandato? "L’obiettivo è concludere le cose iniziate e consolidare quelle che invece abbiamo già fatto. La speranza è di provare a dare il là anche a qualche nuova progettazione, per terminare i cinque anni con l’impronta che l’amministrazione voleva dare".

In ottica 2027, che idee avete per il futuro? "Al momento della candidatura, la promessa è stata un progetto di lunga durata, sui dieci anni. Non mi rimangio quella parola. Ci sono dei passaggi politici che dovremo affrontare con coalizione, giunta e consiglieri, ma l’intenzione rimane quella".