"In questa circostanza Fabbri ha rappresentato la peggior anima della Lega di Salvini"

Dall’Associazione Culturale Umanità APS riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo sempre apprezzato in questi anni la sobrietà del Sindaco Fabbri nell’affrontare temi spinosi e divisivi. Rispettoso delle idee altrui, da vero democratico, distante anni luce dalle sgangherate e fastidiose uscite del suo lieder politico Matteo Salvini o del suo vice-sindaco. Questa settimana invece ha clamorosamente smentito le nostre aspettative, rappresentando la peggior anima del suo partito. Non entreremo nel merito della querelle, perché è talmente palese ed evidente la siderale differenza tra le argomentazioni sostenute dall’Arcivescovo Perego, dall’alto della sua intelligenza, cultura, profilo etico e lungimiranza e quelle miopi in quanto populiste del sindaco ferrarese. Ciò, che a noi di Umanità indigna e che fatichiamo a tollerare è la sempre più frequente incursione totalmente fuori luogo da parte di modesti politici su temi e grandi valori della vita che dovrebbero essere riservati solo a grandi ed autorevoli uomini come l‘Arcivescovo di Ferrara . Caro Sindaco Fabbri, perché non fa un passo indietro scusandosi con Perego? Riconoscere i propri errori non è una debolezza è un segnale d’intelligenza, sicuramente molto apprezzata dai cittadini.

Il consiglio d’amministrazione dell’Associazione Culturale Umanità APS

Francesco Ferroni

Claudio Vagnini

Marta Lignini

Stefano Scavo