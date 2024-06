In ricordo dell’arcivescovo Bovelli : "Accolse nel 1951 don Calabria. Iniziò una bella avventura di carità"

Nel 70° anniversario della morte di Monsignor Ruggero Bovelli, nella Cattedrale, la toccante omelia di monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio.

"Cari fratelli e sorelle, cari confratelli, cari operatori, allievi ed ex allievi della Città del ragazzo – le sue parole – sono riconoscente alla comunità di Don Calabria, che ha voluto ricordare in questa celebrazione i 70 anni della morte dell’Arcivescovo Ruggero Bovelli, mio amato predecessore, avvenuta il 9 giugno 1954, sepolto in questa Cattedrale, che tra i tanti meriti, ha avuto anche quello di aver accolto nel 1951 nella nostra Arcidiocesi don Giovanni Calabria, oggi santo - anch’egli morto 70 anni fa, nel dicembre 1954 - e i suoi figli per trasformare una residenza del Seminario arcivescovile nella campagna di Aguscello in una ‘Città del ragazzo’, dove al centro fosse posta la cura della crescita scolastica, professionale di tanti ragazzi, orfani, poveri dopo la seconda guerra mondiale. I più giovani non conoscono questo grande Arcivescovo che ha vissuto il suo episcopato segnato da quattro guerre, di cui due mondiali, da un regime politico ventennale, dalla Resistenza per la liberazione d’Italia e, in ultimo, soltanto da un quinquennio nella riconquistata Democrazia italiana. Mons. Bovelli nato a Pantalla, frazione di Todi, nel 1875 e ordinato presbitero nel 1897, sarà Arciprete della Cattedrale di Todi, Cancelliere e Vicario generale nella sua Diocesi. Nominato vescovo di Modigliana da Benedetto XV nel 1915, dal 1924 resse anche la sede di Faenza. Nel 1929 fu promosso da Pio XI alla sede arcivescovile di Ferrara e rimase in carica fino alla morte, nel 1954. La pagina della Genesi ricorda le conseguenze del peccato di Adamo ed Eva: paura, nudità, nascondimento, accompagnate anche dalla sfiducia reciproca dell’uomo e della donna. Ma nel serpente, la pagina biblica ricorda anche che il male entra nella storia, ma non avrà il sopravvento. A Ferrara l’Arcivescovo Bovelli chiamerà don Calabria e con Lui inizierà una bella avventura di carità, per vincere la paura dopo anni di guerra, per superare la distruzione di una città, in parte salvata dall’intervento dell’Arcivescovo sulle truppe Alleate, per far uscire dal

nascondimento tanti bambini e ragazzi soli e poveri, che rischiavano di lasciare la città o di vivere di espedienti. Il male veniva così vinto con il bene grazie all’azione di carità di un Vescovo e un prete che comprenderanno il valore del dono e della consacrazione ai più piccoli. Come scrisse il suo successore, l’amato Vescovo Mosconi, l’Arcivescovo Bovelli è stato ’Il Vescovo dell’azione’".