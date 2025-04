In ricordo dell’eroe Lassen: "Lottò per fermare i tedeschi"

Domani alle 10, davanti al cippo in memoria del maggiore Anders Lassen in via Marina a Comacchio (vicino al cimitero), si celebrerà l’80° anniversario della morte dell’ufficiale militare danese caduto in guerra in un’operazione avvenuta nel 1945 a Comacchio per fermare il fronte tedesco. Alla commemorazione sarà presente anche la nipote del maggiore Lassen, Suzanne Lassen, in rappresentanza del nonno e della Fondazione Anders Lassen. Assieme a lei parteciperà anche un’alta delegazione di ufficiali militari inglesi (SBS e Marina) e rappresentanti della Guardia nazionale danese. Anders Lassen è uno degli eroi che la Danimarca festeggia con tutti gli onori nazionali ogni anno e, data l’importanza dell’anniversario, l’Amministrazione comunale di Comacchio rappresentata dal sindaco Pierluigi Negri, ha organizzato una cerimonia con la presenza di autorità civili e militari locali e della provincia di Ferrara: ci saranno il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, i carabinieri in alta uniforme e un rappresentante del Coa che nell’occasione si scambieranno il saluto con la delegazione di militari inglesi e danesi. Il programma prevede il ritrovo dalle 10 dinanzi al cippo dedicato al maggiore Lassen, cui seguirà la celebrazione con i discorsi delle autorità civili e militari e la deposizione della corona. Poi, a Lido degli Estensi, vi sarà la deposizione della corona.