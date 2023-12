In ricordo di Adriana Mascagni: "Mia madre, la sua testimonianza" Oggi alle 17 nella chiesa del Gesù, concerto gratuito per ricordare Adriana Mascagni, autrice delle prime canzoni di Gioventù Studentesca. Letture, immagini e canzoni per riscoprire la profondità dei suoi testi, che raccontano l'esperienza del Movimento e l'amicizia con il Mistero.