In ricordo di Bassani una passeggiata nei luoghi del romanzo

Ricordare Giorgio Bassani, nel venticinquesimo anniversario della sua scomparsa, è l’obbiettivo di comune e biblioteca, alla quale é intitolata, di Codigoro giovedì prossimo alle 15,30 nella centralissima piazza Matteotti. Sarà anche l’apertura della prossima edizione di Unicultura l’Università del Tempo Libero. Per l’occasione è stata organizzata una "Passeggiata Bassaniana",con partenza alle ore 15,30 in compagnia di Simonetta Sovrani, autorevole guida turistica che, da anni a questa parte organizza itinerari dedicati al celebre scrittore, in collaborazione col Comune. Parteciperà eccezionalmente alla passeggiata, l’artista olandese Jos Peeters, artefice del progetto "Bassani scrive sui muri", realizzato tra il 2018 e il 2019, trascrivendo su facciate di edifici pubblici e privati, diversi brani tratti dal romanzo L’Airone, ambientato a Codigoro. Peeters ha ricalcato la grafia originale di Bassani e i partecipanti potranno scoprire i murales ispirati al celebre romanzo dello scrittore ferrarese. La Passeggiata Bassaniana rappresenterà dunque, un modo per ricordare lo scrittore ebreo e antifascista, tra le voci più autorevoli della letteratura italiana del Novecento. Per motivi organizzativi, la partecipazione alla passeggiata bassaniana richiede la prenotazione obbligatoria oggi alle 17 (15 ottobre), ad uno dei recapiti della biblioteca. "Non avrebbe potuto esserci miglior inizio per la nuova edizione di Unicultura - dice il sindaco Alice Zanardi - rivolgo un sentito ringraziamento a Jos Peeters, che ha voluto condividere con noi questo bell’inizio, a Simonetta Sovrani, perchè con la sua guida esperta ed appassionata saprà coinvolgere iscritti storici e quelli che vorranno avvicinarsi per la prima volta ad Unicultura".

cla. casta.