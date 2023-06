In ricordo di Carbonari una tv per gli anziani

È in ricordo di Flaubert Cabonari, che l’associazione Nottambuli di cui ha fatto parte per una vita, ha voluto donare un grande televisore di ultima generazione e interattivo, agli anziani della Casa Protetta Plattis di Cento. E’ lì che Cabonari, aveva continuato a prestare la sua opera artistica, a supporto delle attività degli animatori, rimanendo così, prima al fianco della moglie ricoverata in struttura, e poi continuando ad essere presente. "Con i proventi delle commedie svolte in un anno, abbiamo pensato di fare dono di qualche strumentazione utile a questo luogo dove il nostro Flaubert, scenografo dei Nottambuli, è stato prezioso per tanti anni, con la sua attività creativa – ha detto il presidente Rino Balboni – abbiamo dunque chiesto alla struttura di cosa necessitassero e, vista la sempre maggior presenza di ospiti sempre più giovani, abbiamo acquistato il televisore 75 pollici di ultima generazione, che sarà di aiuto anche ai tanti nonni ai quali la vista è sempre meno".

Tra i fondatori dei Nottambuli, Cabonari se n’è andato due anni fa, ha sempre realizzato scenografie ed è toccante la storia che lo lega al Plattis. "Sarebbe felice di sapere che è stato ricordato in questo modo, in questo luogo che per lui era diventata una seconda casa – dicono le figlie Beatrice e Flavia – la mamma è stata ricoverata qui per 10 anni per una grave malattia degenerativa e lui non l’ha mai lasciata nemmeno un istante. Era toccante vedere la dedizione e l’amore che lui aveva per lei. E il suo creare l’aveva messo al servizio degli animatori per far qualcosa che potesse rallegrare o di cui c’era bisogno, rimanendo anche dopo la morte di mamma, a mantenerne un legame". Cose che rimangono oltre la sua scomparsa. "Ci ha realizzato il presepe, l’uovo gigante di Pasqua e un bellissimo grande albero ricco di farfalle e di vita, solo per dirne alcune. Ci allestiva ogni momento di festa – prosegue Claudia Mazzuca, direttrice del Plattis – avere ora questo televisore permetterà di mantenere il ricordo di questa grande persona e ci servirà per poter proporre laboratori diversi, giochi interattivi o far vedere film su piattaforme, per poter proporre attività a ospiti più giovani".

Laura Guerra