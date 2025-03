In ricordo di Elena Maestrini. I genitori non si arrendono: "Riaprite quell’inchiesta"

GROSSETOOggi sono nove anni senza Elena Maestrini, la studentessa Erasmus di Gavorrano, morta a 21 anni, nel tragico incidente stradale a Barcellona, il 20 marzo 2016. Era solare Elena, un sorriso che illuminava. Una figlia amatissima. Da quel maledetto giorno che precede la primavera di nove anni fa, Gabriele e Roberta, i genitori, non smettono di cercare giustizia. Sanno che questo non riporterà in vita la loro Elena, ma benché fiaccati da un dolore che non svanirà mai, con cui puoi solo fare i conti e accettare che ci sia, non si arrendono. Hanno lottato contro richieste su richieste di archiviazioni, poi quando sembrava che un processo si potesse svolgere, almeno per chiarire quanto ancora è rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell’autobus finito fuori strada e poi ribaltatosi, sull’autostrada spagnola Ap-7, in località Freginals, l’autotista unico imputato è morto, il 5 aprile 2023, due anni fa. E allora tutto è tornato nel silenzio. Ma non la voglia di giustizia dei genitori di Elena. Il padre Gabriele si è appellato a tutte le più alte cariche dello Stato e ha presentato esposti su esposti in Spagna. Tutto caduto nel vuoto. Ma non si è arreso. L’ultima speranza, come un lumicino in fondo al tunnel, l’esposto presentato al Tribunale superiore di giustizia della Catalogna, assistito da un avvocato spagnolo per chiedere, in sintesi, che vengano rivalutati alcuni passaggi delle indagini, per andare più a fondo e individuare responsabilità altre, oltre quelle del conducente dell’autobus Santiago Rodriguez Jimenez, 62 anni, autista esperto, ma che – come emerso dalle indagini, aveva accumulato un significativo debito di riposo. Ed è proprio questo uno dei punti su cui l’esposto chiede di fare luce. Ma non solo. Come secondo passaggio cruciale, l’avvocato di Gabriele Maestrini, evidenzia come la il giudice istruttore del Tribunale di Istruzione di Amposta abbia ripetutamente archiviato il caso (nel 2016, nel 2017 e nel 2019) per poi vedersi impugnare e annullare quegli stessi provvedimenti dalla Corte di Appello di Terragona, i cui magistrati hanno invece evidenziato "chiari indizi di reato" e chiesto la prosecuzione delle indagini per omicidio colposo grave. Non è tutto. Nell’esposto il legale della famiglia Maestrini, non va giù tanto per il sottile e ipotizza che ci sia stato il reato di ’prevaricazione giudiziaria. "Si ritiene che i giudici (quelli istruttori delle prime tre archiviazioni, ndr) abbiano deliberatamente agito in modo ingiusto – si legge - contravvenendo alle prove disponibili e ostacolato il corso della giustizia. Pertanto in base all’aricolo 446 del Codice penale spagnolo si chiede alla procuta del Tribunale superiore di rivalutare il caso e avviare un’indagine per prevaricazione giudiziaria". "Non mi aspetto molto – commenta Gabriele Maestrini - ma è l’ultima speranza per non far chiudere definitivamente il caso, senza essere riusciti a ricostruire che cosa accaduto e le responsbailità di altri, oltre quelle dell’autista. Se andrà male anche questo tentativo, si sarà perso definitivamente la possibilità di individuare le reali responsbailità e soprattutto di migliorare la sicurezza delle strade". Perché non ci siano altre Elena Maestrini. Oggi, nel giorno del tragico anniversario, alle 9.30 a Firenze, alla Facoltà di economia e management saranno ricordate oltre Elena anche le altre due studentesse toscane morte nell’incidente: Lucrezia Borghi e Valentina Gallo. Nel pomeriggio alle 17 la tradizionale commemorazione al parco dell’associazione Auser a Bagno di Gavorrano e nel ’Giardino dei Sogni’ sarà posto un mazzo di fiori ai piedi dell’albero piantato in memoria di Elena.