In ricordo di Lucy Salani Nella piazza municipale una galleria di scatti

Il Tdov di Arcigay Ferrara in ricordo di Lucy Salani. Arcigay Ferrara ‘Gli Occhiali d’Oro’ domani in piazza Municipale, in occasione del Tdov (Transgender Day Of Visibility) ricorderà Lucy Salani, poetessa, attivista, antifascista e unica donna trans* italiana sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, scomparsa a 98 anni il 21 marzo. Dalle 10 alle 19 saranno esposti in piazza Municipale alcuni scatti che ritraggono Lucy Salani ad opera di Luciana Passaro, e in un momento commemorativo, intorno alle 17, saranno lette alcune sue poesie.