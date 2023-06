In ricordo di Maria Chiara Ronchi, storica dirigente di Confesercenti

Confesercenti Ferrara ricorda Maria Chiara Ronchi. Nella sala riunioni della Sede di via Darsena Ferrara, si è svolta una cerimonia di commemorazione di Maria Chiara Ronchi, storica dirigente dell’Associazione recentemente scomparsa.

Erano presenti all’incontro il marito Gianni, il figlio Michele, il presidente di Confesercenti Nicola Scolamacchia, la presidente di Impresa Donna Confesercenti Edi Govoni, il direttore di Confesercenti Ferrara Alessandro Osti, un gruppo di ex colleghe guide turistiche, amici e le allieve del corso di Donne in Digitale. Toccante il ricordo di Maria Chiara nelle parole di Edi Govoni che la ricorda come "una signora elegante nell’apparenza e profonda negli interventi, e quel capello sale e pepe dal taglio morbido e curato le conferiva una immagine unica, distintiva". "E’ stata una figura importante per la nostra associazione", commenta poi il presidente Scolamacchia che aggiunge: "la caratterizzavano una grande professionalità ed il senso di umanità che aveva e trasmetteva e che ci ha lasciato". La cerimonia si è conclusa con la scopertura di una targa che intitola la sala riunioni alla memoria di ‘Maria Chiara Ronchi – Imprenditrice turistica’.