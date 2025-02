In sala agrofarmaci e nuovi parassiti, l’incubo dei campi

Nuovo appuntamento con le assemblee di approfondimento tecnico sindacale di Coldiretti Ferrara. Domani, alle 20, nella sala conferenze della sede di via Renato Hirsch 19, sarà approfondito il tema degli agrofarmaci e della riduzione di molecole utilizzabili in agricoltura che sta mettendo in difficoltà i produttori in mancanza di sostanze alternative di pari efficacia, soprattutto di fronte ai nuovi parassiti, piuttosto che alla recrudescenza e mutazione di malattie fungine fino a non molto tempo fa sotto controllo.