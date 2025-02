In sala consiliare si parlerà del servizio dei rifiuti di Clara

Martedì 4 febbraio a Masi Torello, alle 20,30 in sala consiliare si parlerà di Clara e della qualità del suo servizio alla popolazione. "La gente è scontenta del servizio e dei costi di smaltimento – dice il sindaco, Samuele Neri – per questo ho convocato un’assemblea pubblica con i vertici dell’azienda. Vale a dire il presidente Annibale Cavallari, il direttore generale Amman e l’avvocato Riccardo Maccaferri. Saranno a disposizione delle domande dei cittadini e dei consiglieri comunali". Sempre in riferimento a Clara, ricordiamo che di recente ha aperto i battenti lo Sportello Clienti di Masi Torello, in municipio, aperto solo su appuntamento, nella giornata del lunedì, in date stabilite e dalle ore 9 alle 12 e solo per appuntamenti già prenotati. Per prenotare l’appuntamento www.clarambiente.it - servizi on line - oppure al numero verde 800-881133 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.

f.v.