In sala consiliare una giornata per i diritti

In sala consiliare hanno risuonato i campanelli dei diritti, realizzati in ceramica proprio dai ragazzi; sui banchi i castelli colorati di carta con i pensieri di ciascuno, alle pareti i ritratti; infine la recita delle poesie sui diritti dell’infanzia, quelle scritte in classe e quelle lette e scoperte in alcuni libri importanti, accompagnate dalla bellissima musica di violoncello e sax. I ragazzi e le ragazze delle classi quinte della scuola primaria "Maria Montessori" hanno portato il risultato finale del progetto "Ho scritto sui muri della città", realizzato da MondoDonna Onlus con la preziosa collaborazione dell’Istituto comprensivo "Federico Bernagozzi" e delle insegnanti, presenti anche loro ad applaudire il lavoro dei loro alunni insieme a tanti familiari. E’ stato affrontato il tema dei diritti e del rispetto di sé e degli altri, fondamentale in una società sempre più variegata e portatrice di difficoltà relazionali.