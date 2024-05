In Sala Estense approda ’Ultimo uomo’. Primo ciak Copa 71, storie di calcio e vita

Ultimo uomo al cinema Boldini porta il calcio nel grande schermo. Arci Ferrara presenta ‘In campo’ in Sala Estense, la rassegna di documentari che racconta il mondo del pallone con un occhio differente. Ultimo Uomo racconta lo sport in maniera diversa da più di dieci anni, su web e su carta. Grazie ad Arci, con Uisp e Lo Spallino, la prima edizione della rassegna In Campo arriva in Sala Estense. Il primo documentario sarà Copa 71, oggi alle 21.15. Il film sarà presentato da Valentina Forlin della redazione di Ultimo Uomo, che dialogherà con Alessandro Orlandin (direttore de Lo Spallino). Alla serata l’Accademia Spal Femminile, grazie alla presenza della capitana Gaia Loberti.