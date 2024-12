In Sala Estense c’è ’The Big . Solidal Band’

’The Big Solidal Band’ torna anche quest’anno ad animare con le musiche dei “Blues Brothers” il palco della Sala Estense, a Ferrara, per il tradizionale concerto natalizio a favore della Fondazione Ado. L’appuntamento è per stasea dalle 21.30. La manifestazione, finalizzata a raccogliere fondi da destinare ai progetti di assistenza e cura realizzati dalla Fondazione, ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

La musica in programma per la serata è quella resa immortale dal film di John Landis del 1980 “The Blues Brothers”, che accompagnerà il pubblico a rivivere le magiche atmosfere del duo John Belushi/Dan Acroid. Oltre ai i brani che fanno parte della colonna sonora del film, in scaletta anche i migliori pezzi che fanno parte della tradizione R&B e che hanno visto interpreti del calibro di Otis Redding, Aretha Franklin, Etta James, Sam and Dave e Stevie Wonders.

Sul palco Marco Griguolo (batteria), Alessandro Gessi (basso), Luca Sacchetti (pianoforte e hammond), Danny Ghedini e Paolo Zangirolami (chitarre), Gabriele “Lele” Casoni (trombone), Antonello Del Sordo (tromba), Stefania Bindini (sax contralto), Paolo Santini (sax tenore e armonica) e i vocalist: Silvia Veronesi, Anidia Villani, Filippo Fabbri e Cristiano “Kriss” Gentile. Oltre ad Andrea ‘Sax’ Poltronieri.

(info 0532 972400)