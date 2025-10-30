In sala ‘Non tutto è come sembra’: "Cresciuto senza guerra né odio"

"Perché sono entrato nelle Nazioni Unite? Mio nonno, Simone Simoni, è stato ucciso alle Fosse Ardeatine. Ma mia nonna non ha mai cercato vendetta: niente guerra, niente odio. In casa mia si era cresciuti così". Il mondo ha bisogno di una forza spirituale come la sua. Ride, quando si definisce Papa Simone. Non I, non II: Papa Simone Zero. Una sorta di pontefice hippie ironico e risolutivo, come si è rappresentato in un dipinto esposto ora nel palazzo ferrarese che fu della sua famiglia, Palazzo Turchi di Bagno. Baffo bianco e negli occhi sempre il mare: questo è Simone Guidi di Bagno - l’uomo che mentre lavorava all’Onu, a New York, riteneva che fosse più opportuno alloggiare nella sua barchetta, una dodici metri di nome Virginia, ancorata in un porticciolo di Manhattan ("un covo hippie che non vedevano l’ora di far chiudere"): all’ingresso della cabina un grande Buddha a dare il benvenuto; le pareti tappezzate di tessuti egiziani. Gli stessi tessuti che Simone di Bagno riporta nelle sue opere. In questo momento, settanta immagini – tra disegni, acquerelli, acrilici – sono esposte a Palazzo Turchi di Bagno, che un tempo apparteneva alla sua famiglia, nell’ambito di ‘Non tutto è come sembra’. Si tratta di una mostra, visitabile fino al 16 novembre, facente parte delle attività svolte in ambito di Terza Missione dal Sistema Museale di Ateneo-Sma, sotto la presidenza di Ursula Thun Hohenstein. Come anticipato, l’esposizione si svolge a Palazzo Turchi di Bagno, un luogo simbolico per la città, centro dell’Addizione Erculea, ma anche per l’artista, che nella vita è stato soprattutto regista di documentari, lavorando con l’Onu e impegnandosi per cause sociali e politiche. Simone Guidi di Bagno, si tratta di un vero ritorno a casa. "Una casa che personalmente non abbiamo mai avuto, perché non ci abbiamo abitato, ma che papà ha vissuto intensamente. Il palazzo è stato costruito alla fine del Quattrocento ed è stato venduto da mio nonno all’università locale negli anni Trenta". Suo padre, invece, chi era? "Uberto Guidi di Bagno. Era produttore cinematografico, uno dei pionieri del cinema italiano. Cominciò facendo un documentario sull’Abbazia di Pomposa. La sua prima società si chiamava Este Film, poi ha preso il nome di Ultra Film. Ha lavorato con Claudia Cardinale, ha prodotto Roma di Fellini…si è quindi trasferito nella Capitale: io e i miei fratelli siamo nati e cresciuti a Roma, ma abbiamo sempre tifato Spal". Parliamo della sua formazione "Ho iniziato nel cinema in Italia: era un modo per fare soldi facili, a Cinecittà. Poi sono andato a Londra e quindi, con amici, abbiamo preso una macchina e siamo andati in India: lì abbiamo conosciuto il terzo mondo. Mi sono appassionato di questi temi e sono finito a lavorare alle Nazioni Unite, a New York, dal 1975 al 1995". Con quale ruolo? "Lavoravo nel Dipartimento di Informazione. Non era tanto il discorso di conoscere il problema, ma di trovare la soluzione. Questo mi era piaciuto. Facevo documentari per loro e mi occupavo di operazioni di pace: Namibia, Cambogia, Haiti, Sri Lanka. Ho vissuto per trent’anni su una barca, ancorata a Manhattan. Mi piaceva perché in realtà, sotto sotto, sono un hippie: puoi portare una persona fuori dagli anni Sessanta ma mai gli anni Sessanta fuori da una persona". Francesco Franchella