In Sala Zarri il Giorno del Ricordo

In occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo, che si celebra ogni anno il 10 febbraio, l’Assessorato alla Cultura del Comune e l’associazione ANVGD di Bologna hanno organizzato per domani alle 17.30 in Sala Zarri, la presentazione del libro "La bambina con la valigia. Il mio viaggio tra i ricordi di esule al tempo delle foibe" di Egea Haffner e Gigliola Alvisi, autrice di Padova che sarà presente all’incontro. Il libro tiene accesa la luce della memoria sul tema delle Foibe rappresentando le tante storie di chi è stato esule e di chi, ancora oggi, è costretto a lasciare la propria terra a causa di guerre e ingiustizie politiche o sociali.