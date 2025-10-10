In scena ai Fluttuanti il mondo dell’affido familiare

Si terrà stamattina, alle 10, al Teatro dei Fluttuanti, il primo incontro del progetto "Ti Affido una storia – Un viaggio nel cuore dell’affido". Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare, attraverso l’opera teatrale, portando sul palco il tema dell’accoglienza, avvicinando il pubblico al mondo dell’affido familiare. Il linguaggio del teatro, così come le storie vere trattate, rappresentano la forza per comunicare e coinvolgere il pubblico. Lo spettacolo intreccia narrazioni, ricordi e testimonianze, di famiglie affidatarie, operatori sociali e ragazzi coinvolti nell’esperienza affidataria. "Ti Affido una storia" intende superare stereotipi e resistenze, portando alla luce il valore sociale e affettivo dell’affido come possibilità concreta di solidarietà e di crescita condivisa". Ad affermare con queste parole, esplicitando l’obiettivo del progetto, è il direttore di Asp Eppi Manica Cristiano Benetti. L’iniziativa, inserita nel percorso del LEPS, è frutto della collaborazione tra: Asp Eppi Manica Salvatori, Asp del Delta Ferrarese, enti territoriali e realtà del terzo settore impegnate nella cura dell’infanzia e nell’educazione delle loro famiglie. Il mondo dello spettacolo, in questo caso il teatro, è certamente un mezzo per raccontare tematiche delicate, storie con al centro famiglie e il loro vissuto. A sottolinearne la sua importanza, è la direttrice di Asp del Delta Ferrarese Angela Petrucciani: "Abbiamo scelto la forma dello spettacolo teatrale per offrire uno spazio di confronto informale e non strutturato. Auspichiamo, descrivendole e narrandole, di suscitare nuove disponibilità all’accoglienza, nuove forme di vicinanza solidale". Non solo. Sempre stamattina, alle 10, presso il Teatro dei Fluttuanti di Argenta si terrà il primo dei due eventi: “La migliore versione di me” di e con Silvia Frasson (nella foto).

Giovanni Tarlazzi