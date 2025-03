In scena ’Il Carnevale degli animali’

Al Teatro "De Micheli", sabato alle 20, l’Orchestra Sinfonica d’Este proporrà il concerto-spettacolo "Il Carnevale degli animali". L’orchestra diretta dal maestro Alissa Venier eseguirà la partitura, universalmente nota come la più umoristica e divertente scritta da Camille Saint-Saëns: si tratta di una suite di quattordici brani di breve durata, ognuno con riferimenti faunistici (e non solo), dai tratti caricaturali, irriverenti e canzonatori. Il leone, galli e galline, l’emione, le tartarughe, l’elefante, i canguri, l’acquario, gli asini, il cuculo, la voliera, i fossili, il cigno e qualche riferimento alla società dell’epoca prenderanno forma attraverso le note di flauto, ottavino, clarinetto, percussioni, due pianoforti e quintetto d’archi. L’opera, particolarmente adatta ai bambini e alle famiglie, vede inoltre la partecipazione in qualità di narratore di Riccardo Ferri, un ottimo e professionale interprete. L’ingresso sarà libero e gratuito. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: 339-2062934; info@sinfonicadeste.it. v.f.