In scena l’amore di Pirandello

Domani alle 21 arriva in Pandurera Lucrezia Lante della Rovere in "L’uomo dal fiore in bocca" di Luigi Pirandello e l’adattamento e regia di Francesco Zecca. Sale così sul palco Centese, un altro bel nome di un’attrice dalla brillante carriera divisa tra cinema, teatro e televisione, peraltro discendente della nobile famiglia romana dei Montefeltro Lante della Rovere che si cimenterà nel testo di Pirandello e nelle domande che nascono. Basta scambiarsi un bacio per sentire lo stesso gusto della vita? Basta avvicinare le labbra al proprio amore per sentirne il sapore? Basta sciacquarsi la bocca con il presente per non sentire più il sapore persistente del passato? La vita è ingorda, non ti lascia che i resti da assaporare ci sono ricordi il cui gusto rimane tutta la vita e non c’è spazio per altro.

Solo per l’immaginazione E a Lei, la Donna Vestita di Nero, la moglie dell’Uomo dal Fiore in Bocca, è l’unica cosa che è rimasta "attaccarsi così, con l’immaginazione alla vita" I suoi occhi così dentro e così attaccati a lui, da non volerlo far andare via.

Non ancora. Quante domande ci vogliono per sollevare un peso dal cuore? Quante risposte non dobbiamo trovare per amare un dettaglio? "Abbiamo dato voce a quella donna muta e dolorante - dice il regista - quella Donna Vestita di Nero che Pirandello ci ha fatto intravedere solo dietro a quel cantone". Il testo di Pirandello è difficile e avvincente allo stesso tempo.

l.g.