In scena l’arte di strada Da domani ’Delta Divino’

L’arte di strada sarà protagonista nell’ambito della manifestazione ‘Delta Divino’, che si svolgerà nel centro storico di Comacchio dal 29 aprile al 1° maggio. Durante la kermesse, infatti, prenderà corpo l’iniziativa ‘Made in Valley – Nuova generazione’ organizzata da CediS-Centro di Solidarietà Aps, in collaborazione con Spazio Marconi Aps e Work and Belong scs e finanziata dalla Regione attraverso l’avviso pubblico Youz Officina 2022, con la quale si vuole riattivare la Sala Aceti del museo della Manifattura dei Marinati come luogo di espressione e aggregazione giovanile. Questo primo grande workshop del progetto ‘Made in Valley’ porterà a Comacchio nove artisti di fama internazionale che sconfineranno dal perimetro della Manifattura per ‘contaminare’ di arte tutta la città con performance pittoriche che interpretano la tradizione locale in chiave contemporanea (dal lavoro tradizionale all’ambiente) e che si svilupperanno in tre punti chiave della Città: Trepponti, Duomo e Manifattura. Al termine delle performance, si terrà la sessione dialogica-restitutiva del workshop. Ogni giorno i tre artisti, concluso il live painting urbano, racconteranno la propria opera e l’interpretazione data al tema della tradizione locale in un momento di incontro pubblico, giudizio e condivisione, alle 19 nella sala Aceti della Manifattura dei Marinati (ingresso libero). Il workshop vede la direzione artistica di Riccardo Buonafede (Spazio Marconi APS), artista locale con molteplici esperienze nel campo dell’arte di strada, già direttore artistico del Festival Locale di street art ‘Manufactory’. Ma ecco gli artisti impegnati nella tre giorni. Il live painting del 29 aprile vedrà Jaxs (ai Trepponti), Luogo Comune (Duomo) e Mondoscara (alla Manifattura dei Marinati); il 30 aprile ci saranno Hazkj (Trepponti), Rosmunda (Duomo) e Gabriele Zannini (Manifattura dei Marinati); infine, il 1° maggio sarà la volta di Riccardo Buonafede (Trepponti), Atez (Duomo) e Alessandro Pixa (Manifattura Marinati).