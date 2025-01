In scena le risate dei Nottambuli

La compagnia teatrale società Nottambuli, da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione del dialetto e della cultura locale, ha aperto ieri sera la sua stagione di commedie e oggi farà il bis alla Pandurera per un’altra serata all’insegna del buonumore e della tradizione. Andrà infatti in scena la commedia dialettale "L’asso nella manica", una brillante rappresentazione in tre atti, liberamente tratta dall’opera di Antonella Zucchini. La trama ruota attorno alla famiglia Brindelli, che si trova ad affrontare un momento difficile, segnata dai debiti e minacciata da un imminente sfratto. In un clima di incertezze e tensioni, un’improvvisa serie di colpi di scena.