In scena lo spettacolo sulle truffe: "Difendere se stessi e i propri cari"

Aiutare gli altri e noi stessi. A liberarsi dalle dipendenze, ad essere più forti nella vita. Il gioco d’azzardo che incatena ma dal quale, chiedendo aiuto, ci si può liberare. E le truffe, che nella fragilità dell’età si subiscono. L’Equipe DGA, Disturbo da Gioco d’Azzardo, del Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Ferrara, organizza a Bondeno un evento di sensibilizzazione rivolto alla popolazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Domenica alle 16, sul palco della "Sala 2000" in via G.Matteotti 10 andrà in scena lo spettacolo "Truffati! Spettacolo su raggiri, inganni e altre catastrofi". Obiettivo della rappresentazione: far comprendere come difendersi da truffe e raggiri, come tutelarsi dagli inganni, e come aggiornarsi su tecniche e strategie sempre più raffinate, che passano anche per il mondo digitale e online. In questo spettacolo sono messi in scena diversi episodi che riguardano le classiche truffe rivolte agli anziani (truffe online, per strada, ed entrando in casa), veri e propri casi di truffe che si leggono spesso sui quotidiani e che possono colpire chiunque. La partecipazione è gratuita. Al termine degli eventi, saranno presenti esperti dell’Equipe DGA del Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Ferrara e rappresentanti delle Forze dell'Ordine del Comune di Bondeno per un dibattito aperto alle domande del pubblico. Questo evento si colloca all’interno del Piano di Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico in collaborazione con il Territorio, oltre a sviluppare interventi di sensibilizzazione e informazione sul tema del Disturbo da Gioco d’azzardo, amplia la sua azione preventiva anche sui rischi connessi al mondo dell’online e di Internet.

Claudia Fortini