In scena Manera con Homo Modernus

A Ostellato sono aperte le prenotazioni e la biglietteria per "Homo Modernus", lo spettacolo di e con Leonardo Manera che si terrà l’8 febbraio alle 21 nel Teatro Barattoni, a cura dell’associazione Il ragno d’oro. Info: 347-3081187. Il coronavirus, inevitabilmente, ci ha posto di fronte ai nostri limiti. Pensavamo che per ogni domanda ci fosse una risposta pronta, pensavamo che per ogni malattia ci fosse la cura adatta, pensavamo di vivere in una società così evoluta da preservarci da sofferenze impreviste, riservate forse ad altri. Invece abbiamo scoperto che non è così, che dobbiamo ancora trovare la strada giusta per essere felici. In questo spettacolo Leonardo Manera prova a vivere una giornata qualunque di uno di noi.