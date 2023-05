In scena ‘Un sorriso per la vita’, spettacolo dell’Unicef a teatro

Unicef ricorda che oggi ricorre il 32° anniversario della ratifica dell’Italia della Convenzione dei diritti dell’infanzia. Oggi, al Comunale, lo spettacolo ‘Un sorriso per la vita’, alle 16,15 e alle 21,15. Bambini e ragazzi si esibiranno con danze davanti a genitori, nonni e zii (Centro Arcobaleno, materna San Martino, soul ballet-club – 570 Olimpya Sermide, Gym and tonic, il Cigno, la bottega degli artisti, Alter arte). Seconda parte la sera, dedicata alla musica. Lo spettacolo per raccogliere fondi per i bambini dell’Ucraina e per i bambini della Romagna.