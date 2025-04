In scena una parafrasi di Verdi. Ecco il brano ’La tromba è mobile’

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del Conservatorio di Ferrara, realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella splendida cornice di Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio. Oggi alle 17.30 va in scena il concerto dal titolo, “La tromba è mobile” ispirato ad un brano del M° Vinko Globokar, che vuole omaggiare parafrasandola, la celebre aria di Verdi, dall’opera Rigoletto, “La donna è mobile”. Durante il concerto infatti, le trombe si muoveranno nello spazio, nel tempo e muteranno di “accenti e di piacer…”.

Verranno eseguiti brani originali per quartetto di trombe, ad unica eccezione dei tre brani rinascimentali che comunque, non avendo in origine una destinazione strumentale specifica, si prestano sicuramente ad essere eseguiti con le trombe, strumenti evocativi per eccellenza. Si inizierà con una piccola sonnerie di Satie, per terminare con la Sonatina di Ron Simpson, passando per Antony Plog, Michel Rondeau, Robert Dillon. Ad eseguire il repertorio le Trombe del Frescobaldi: Martina Dainelli, Ciro Grieco, Lorenzo Rizzuta, Andrea Troisi.

Un’ora prima di ogni concerto è prevista, senza necessità di prenotazione, una visita guidata gratuita di Palazzo Naselli Crispi, primo esempio di architettura civile del ‘500 a Ferrara. Ritrovo alle 16.30 nel cortile del Palazzo. I concerti iniziano alle 17.30; l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. La prenotazione dei concerti è fortemente consigliata al numero 3338043626 (tramite l’invio di un messaggio Whatsapp). La rassegna prosegue fino al 12 giugno.