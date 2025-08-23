In scooter contro una macchina. Giovane centauro all’ospedale

Drammatico incidente, ieri mattina poco prima di mezzogiorno, a Pontelangorino sulla via Fronte della provinciale 62. Nello schianto sono stati coinvolti uno scooter, con in sella un diciottenne poi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena per la gravità delle ferite e due autovetture (fortunatamente, una di esse è riuscita a frenare in tempo).

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma sembra che lo scooter abbia sbattuto contro una Fiat Multipla e nell’impatto il diciottenne sia stato sbalzato finendo poi a fianco della vettura e infine sull’asfalto. Nell’urto, il giovane centauro ha perso il casco.

Un’auto che sopraggiungeva dietro alla Fiat Multipla, intenta a superarla poiché la Fiat era in fase di svolta in una delle strade che perpendicolarmente si immettono sulla provinciale, è riuscita ad arrestarsi in tempo senza travolgere il diciottenne steso sull’asfalto.

Sul posto sono giunti un’auto medica, l’ambulanza della Pubblica Assistenza e i carabinieri della stazione di Codigoro che hanno governato la situazione relativa al traffico ed effettuati i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. I sanitari vista la gravità del giovane che aveva sbattuto la testa sull’asfalto hanno allertato l’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, il diciottenne è stato quindi trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. A quanto si apprende, il giovane ha riportato gravi ferite ma al momento dei soccorsi era cosciente.