In scooter senza assicurazione. Fermato, morde i militari: arrestato

Un 26enne, domenica scorsa, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dai Carabinieri di Portomaggiore. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato da una pattuglia dell’Arma mentre girava in paese a bordo di un ciclomotore. Sottoposto a controllo, si è accertato essere privo di patente e guidare un veicolo non revisionato e mancante della copertura assicurativa obbligatoria, violazioni che comportano il fermo ed il sequestro del mezzo e il pagamento, complessivamente, di oltre 6mila euro di sanzioni amministrative pecuniarie. Invitato nella caserma portuense per la notifica dei verbali, ha aspettato un po’ in sala d’attesa e poi, dopo aver chiesto di uscire per fare una telefonata, ha deciso di allontanarsi prima della conclusione delle formalità. I Carabinieri lo hanno quindi dovuto raggiungere a casa per formalizzare le notifiche, dove l’uomo dapprima ha cercato di sottrarsi alle incombenze provando a scappare – anche scavalcando la recinzione di un’abitazione privata – e poi, bloccato dai militari, ha avuto una reazione minacciosa e violenta, provando anche a morderli ed arrivando ad assestare calci e spintoni agli stessi. Ma il comportamento violento ha fatto “scattare” il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per cui è stato dichiarato in arresto.