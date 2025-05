In sella al mitico Ciao per le vie della cttà

Terza edizione domani di ’A Ferrara in Ciao’, organizzato dall’Aps ’La Banda del fumo bianco’ e dal neo presidente del ’Ciao Club Italia’ Luca Ciliberti. Si ritroveranno, alle 8,30, alla pasticceria Delizie D’autore a Gaibanella, un centinaio di motorini storici ’Piaggio Ciao’. Lo sciame poi arriverà in piazza Ariostea con pausa gelato alla Sorgente del Gelato. Da qui l’arrivo alle 9,30 a ’x-bike circuit’. Dopo di che alle 10,30 ci sarà la tappa aperitivo con ’ pit stop ’veloce all’ Ipercoop Il Castello. Infine, alle 12,15 consegna gadget all’interno del parcheggio, e fine tappa alla sala congressi dell’Ado via Giorgio Kramer. L’obiettivo è attraversare le vie di Ferrara facendola riscoprire ai turisti arrivati da diverse zone dell’Italia. I partecipanti trascorreranno una mattina in stile anni 90. "Il Piaggio Ciao – raccontano gli organizzatori – ha segnato l’infanzia di molti, e per chi ancora non lo sa, esiste sia un gruppo nazionale che provinciale che organizza eventi, ed è molto attivo sul territorio".