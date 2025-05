In sella alla moto per fare beneficenza

Il Motoclub Casco Matto organizza per oggi la nona edizione del motogiro per la solidarietà "Matti in festa". Il programma prevede, dopo la partenza da Ferrara, una tappa ad Argenta alle 11.30 in piazza Marconi per una mostra statica dei motocicli, seguito dal pranzo di beneficenza a villa Vittoria a Filo (evento su prenotazione).

Viaggiare in sella ad una moto, scoprire posti nuovi sono passioni a cui nessun amante della moto saprebbe rinunciare, nasce con questo intento nel 2020 il Motoclub Casco Matto con sede a Ferrara e che ad oggi conta 73 iscritti, ma anche con il preciso scopo di essere d’aiuto a persone (e animali) i cui bisogni sono ben altri: riuscire a vivere dignitosamente e per le quali l’aiuto del prossimo diventa essenziale.

Un’associazione aperta a tutti, anche a chi la moto non ce l’ha ma desidera unirsi al gruppo per solidarietà. I proventi del pranzo solidale saranno devoluti a favore al Centro di Solidarietà Carità di Ferrara e al Canile intercomunale di Portoverrara. Una passeggiata in moto per sostenere una causa nobile, con tanti appassionati e non pronti a salire in sella per un giro tra le meraviglie naturali del territorio.