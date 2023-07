In spiaggia ombrelloni ’incappucciati’

Mario Bovenzi

Fa un po’ impressione vedere, in piena estate, ancora un bel numero di ombrelloni chiusi sulle spiagge dei sette lidi. Fa impressione perché siamo in agosto, nel fine settimana del grande esodo dove a chi parte per trascorrere un po’ di giorni al mare si unisce il popolo dei vacanzieri mordi e fuggi, quelli che si fanno il sabato e la domenica tra tintarella – poca sotto questo cielo – e notti tra birrerie e disco. Anche queste ormai in estinzione. Era questo, non tanto tempo fa, il periodo delle famiglie che partivano per un mese o poco meno al mare. Auto gonfie di valigie, i panini di mamma e la crema solare che impregna l’aria. Un po’ stucchevole, ma l’economia girava sotto gli ombrelloni.