"In tanti a casa con l’influenza"

Stefania Pavesi, commerciante, sulla situazione del cambiamento climatico e sulle temperature incontrollate è categorica. "Si può dire – afferma – che non è normale, basta guardare anche queste ultime giornate. Le temperature sembrano quasi primaverili. Ci sono sbalzi incredibili, da molto basse e attinenti al periodo invernale in cui siamo, fino a 16 gradi come è successo nei primi giorni di questa settimana. Il quadro è sicuramente anomalo. È vero ricordare anche, come è già successo negli anni scorsi, che poi ci troviamo un mese di marzo freddo. Anche in questo caso anche in controtendenza rispetto alle medie del periodo. Il cambio continuo delle temperature ha anche un altro effetto. Ci si ammala di più, infatti, sono numerose le persone a casa con l’influenza".