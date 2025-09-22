In tanti alla giornata del donatore. Raccolte 850 sacche di sangue

Se la vitalità di un’associazione si misura dalla partecipazione, Avis Bondeno può certamente dirsi soddisfatta per quella di sabato, durante la Giornata del Donatore 2025, svoltasi nella sede dell’associazione Turistica Santabianchese. Una cerimonia servita, come ogni anno, per cementare un gruppo di volontari importante, in termini numerici, e anche per ringraziare attraverso la distribuzione delle benemerenze i tanti donatori che nel corso degli anni si sono resi partecipi dell’attività avisina. Con uno spazio importante riservato anche ai giovani, che vanno ad integrare le forze dell’associazione stessa.

Dopo la cerimonia religiosa, hanno preso la parola il presidente di Avis Bondeno, Luca Palazzi, affiancato dal vicepresidente Mario Sforza e dal vicario Antonella Paganini, in rappresentanza di Avis provinciale. Per l’amministrazione ha portato il suo saluto l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri, con il sindaco Simone Saletti. Assieme a loro la direttrice del distretto ovest dell’Ausl, Caterina Polmonari. Ha prestato servizio anche la Croce Rossa Italiana con i suoi volontari.

Poltronieri ha ringraziato per le tante iniziative organizzate dai volontari, a cominciare dalla Castagnata, donando alcuni dei diari finanziati dal Comune e distribuiti ad inizio anno scolastico. Palmonari ha voluto ringraziare tutti per le 850 sacche di sangue raccolte dall’associazione: "Voi volontari siete come farmaci salvavita. Chi opera in Avis fa una grande azione".