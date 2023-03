IN TRAPPOLA

Ancora minori nei guai. Dopo il tentato scippo dell’altro ieri a Malborghetto, nelle scorse ore altri ragazzini sono stati ‘pizzicati’ dalle forze dell’ordine con le mani nel sacco. Stavolta sono stati gli agenti delle volanti a intervenire e a denunciare tre minorenni stranieri per il reato di ricettazione. In particolare, nel corso di un controllo nella zona di via Comacchio, i poliziotti hanno notato i tre giovanissimi che camminavano portando con se un monopattino elettrico. Una situazione che hanno ritenuto sospetta al punto da fermare i tre ragazzini e chiedergli spiegazioni riguardo al possesso del mezzo. Spiegazioni che i giovani non hanno saputo fornire, o almeno non in maniera convincente. A quel punto i poliziotti hanno sequestrato il monopattino mentre i tre adolescenti sono stati denunciati alla procura dei minori per il reato di ricettazione. Non è la prima volta, negli ultimi mesi, che dei minorenni finiscono nel mirino delle forze dell’ordine. Sono stati infatti diversi gli episodi che hanno visto come protagonisti dei giovanissimi, dalla tentata rapina in galleria Matteotti fino al tentativo di scippo commesso l’altro giorno a Malborghetto. Un fenomeno, quello della microcriminalità tra ragazzi, che è al centro delle attenzioni delle forze dell’ordine e sul quale si sono svolti incontri istituzionali per affrontarlo con ogni mezzo a disposizione, da quelli preventivi a quelli educativi.

re. fe.