"In trasferta con i nostri tesori". Alla conquista del food festival

Le eccellenze dei sapori di Bondeno saranno oggi, alle 16, al Ferrara Food Festival, al Pala Estense in piazza del Municipio in occasione dell’evento ‘Le sagre del territorio’. Verranno descritti, promossi, tutti gli appuntamenti annuali con la gastronomia matildea. Ai presenti verrà offerta la degustazione di un piatto speciale frutto della fusione fra le sagre dell’Anatra, del Tartufo e del Caplàz: i cappellacci di zucca conditi con ragù di anatra e tartufo, una pietanza preparata dalla scuola alberghiera Ial di Ferrara. "Per il terzo anno rinnoviamo la nostra attiva partecipazione al festival – sottolineano il sindaco Simone Saletti e l’assessore Michele Sartini –. La Città di Bondeno è ben rappresentata anche da uno stand in piazza Trento e Trieste, in cui prepariamo frittelle di mele e facciamo conoscere le eccellenze locali a partire dai prodotti a marchio Deco. Il ringraziamento va alle tante associazioni bondenesi e alle realtà del territorio che si sono unite per creare esperienze uniche ai ferraresi e ai turisti". Oggi alle 16 al Pala Estense relazioneranno Valentino Bega della Sagra del Caplàz, Loris Calori della Sagra dell’Anatra e Pierluigi Zapparoli della Sagra del Tartufo. Sul listone in piazza fino a domani verranno preparate dalla Pro Loco di Santa Bianca le "frittelle di mele di nonna Silva". Saranno esposti i prodotti a marchio Denominazione Comunale di Origine e quelli della Salumeria Tartari, delle aziende agricole La Barchessa e di Luciano Bruschi.