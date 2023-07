In tremila per Biagio Antonacci "Grazie di cuore, così per sempre"

Biagio Antonacci, che con la sua musica, fa sognare migliaia di donne e uomini di tutte le età. L’artista si è esibito l’altra sera sul palco del Ferrara Summer Festival, ed è stato un successo. Poco prima del concerto ha incontrato il sindaco di Ferrara Alan Fabbri alla presenza dell’organizzatore del FSF23, Fabio Marzola.

"Il concerto mi piace quando c’è il pubblico, come questa sera in una città meravigliosa. Ringrazio l’amministrazione comunale che ha voluto questo concerto ed il sindaco della città. Complimenti all’organizzazione. Grazie Ferrara di cuore. Vi voglio così per sempre". Dichiara Biagio Antonacci dal palco del FSF23. Più di 3mila fan all’unisono hanno accompagnato l’artista nell’arco di tutto il concerto, dilettandosi egregiamente con i testi delle canzone più famose, tra questi ‘Sappi amore mio’ a ‘Se io, se lei’. Una piazza viva, letteralmente, tra salti dei fan e tanti applausi, una platea infervorata e trasportata dal ritmo di Biagio Antonacci che sul palcoscenico ha cantato e ballato in una performance unica. L’avventura musicale di Antonacci inizia quando è giovanissimo, suona la batteria in gruppi di provincia, nonostante l’impegno scolastico per prendere il diploma da geometra. Dopo la maturità si arruola nei Carabinieri e frequenta la scuola allievi alla caserma Cernaia di Torino. Terminato il corso, svolge il servizio a Garlasco. Viene a sapere che il cantautore Ron risiede a Garlasco e decide di conoscerlo. Ron lo sottopone a un provino e lo presenta al frontman degli Stadio, Gaetano Curreri, che lo fa debuttare in apertura di un suo concerto. Ferrara Summer Festival continua. Ieri sera Teenage Dream con Brenda Asnicar – attrice e cantante argentina – e gli Zero Assoluto, duo musicale di successo. In attesa del grande evento, quando Eros Ramazzotti salirà sul palco. Il concerto mercoledì, alle 21,30, in piazza Trento Trieste.