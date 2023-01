In trentamila con il naso all’insù Castello, l’incendio incanta ancora

Col naso all’insù. La mezzanotte è tutto sommato tiepida. La piazza è gremita, la musica del dj set per un attimo si attenua. Partono i primi fuochi dal Castello Estense. È un tripudio di luci e colori. Il Capodanno ferrarese si presenta al cospetto dei circa trentamila curiosi che hanno abbracciato la piazza, assiepandosi sul lato del fossato già a partire dalle 22. Quindicimila fuochi d’artificio sincronizzati sulle note di un vasto repertorio che ha spaziato dagli “Two Steps From Hell” agli Aerosmith, per culminare sulle note di Thomas Bergersen, con la sua Ocean Princess. Lo storico spettacolo dell’incendio del Castello è tornato a salutare il nuovo anno, dopo la pausa pandemica della scorsa edizione e dopo l’edizione 2020-2021 andata in scena in assenza di pubblico ma con una dotazione video che ha portato il live in migliaia di case. "L’edizione di quest’anno segna il ritorno di un evento atteso e unico nel suo genere, dopo anni difficili (e nel perdurare di difficoltà legate all’impatto della pandemia e alle impennate dei costi), che segna l’avvio di un 2023 a cui guardiamo con fiducia e che porterà con sé tante novità storiche, la riapertura di palazzo dei Diamanti, il 18 febbraio, il concerto di Bruce Springsteen, il 18 maggio, un’estate ricchissima, cantieri e nuove infrastrutture", dice il sindaco Alan Fabbri, ringraziando i circa duecento lavoratori in campo e le venticinque aziende "che hanno cooperato all’ottima riuscita dell’evento" e sottolineando "il grande sforzo organizzativo e promozionale messi in campo per creare e annunciare all’Italia l’edizione del ritorno in presenza". L’attesa musicale, come detto, è iniziata alle 22 a cura di Paolo Zampino, vocalist e presentatore, quindi il concerto del gruppo Dejavu. Poi l’immancabile conto alla rovescia e l’avvio dello spettacolo pirotecnico e musicale che quest’anno è stato arricchito anche da effetti luce realizzati col nuovo impianto di illuminazione del Castello. La diretta radio e la conduzione è stata curata da Radio Bruno.

Venerdì anche la trasmissione di Rai1 “È sempre mezzogiorno” aveva offerto una preview dello spettacolo mandando in onda immagini d’archivio. A sostenere la realizzazione dell’incendio del Castello, promosso dal Comune, organizzato da Ferrara Expo, con studio Borsetti e con il coinvolgimento, tra gli altri, di Provincia, Camera di Commercio e Holding Ferrara Servizi, sono stati anche alcuni privati. Il gruppo Hera è main sponsor. Hanno partecipato inoltre: Gruppo Ghedini Automobili, Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Ferrara, FMedical Poliambulatorio Privato, Eon Ferrara.

Ma torniamo all’attesa prima del grande evento. I ristoranti del centro storico hanno segnato un tutto esaurito. Soddisfazione è stata espressa anche da parte dei gestori delle strutture alberghiere. D’altra parte, a San Silvestro, già nel tardo pomeriggio trovare un parcheggio era una vera e propria impresa. "Lucì, dove sta l’incendio?", si consulta un turista del viterbese con la compagna. "Seguiamo il flusso". Eh sì. Perché se è vero che tutte le strade portano a Roma, l’ultima notte dell’anno tutte le strade portano in piazza Castello. Ai piedi di uno dei più preziosi monumenti simbolo del Rinascimento. Un cielo senza stelle, ma con tante tante luci. Il boato entusiastico alla fine dello spettacolo pirotecnico. è il rumore della speranza, che spiana la strada all’arrivo del nuovo anno.

f. d. b.