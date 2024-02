"In un anno assistiti 250 pazienti. Grazie ai due infermieri di famiglia"

Sono stati quasi 250 i pazienti presi in carico, nel primo anno i due infermieri di famiglia con sede presso la casa della Salute a Codigoro. Entro la fine dell’anno "mi voglio sbilanciare entro aprile" ha aggiunto la direttrice del Distretto Sud Est, Rita Maricchio, diventeranno quattro, durante la presentazione presso la biblioteca comunale ieri pomeriggio sempre a Codigoro. Il primo cittadino Alice Zanardi ha definito questo servizio "un’opportunità per il territorio e dobbiamo cercare tutti di far conoscere il più possibile il ruolo dell’infermiere di famiglia. Produce benefici non solo alle persone sole, ma a tutte quelle del territorio, riducendo la distanza fra medico e paziente. Un servizio che riduce anche gli accessi al Pronto Soccorso quello nella Casa della Salute, radicatosi molto bene grazie all’umanità e professionalità degli operatori". La direttrice Maricchio ha sottolineato come questa figura si inserisca in un complesso di altre figure, come gli assistenti sociali, quelli dell’assistenza domiciliare integrata, i servizi psichiatrici e le associazioni di categoria "una riposta importante in un momento di difficoltà nel reperire medici di medicina generale". La coordinatrice Giovanna Carantoni ha declinato come attivare il servizio "venendo alla Casa della salute, all’ambulatorio n. 4, chiamando il 3316878026, inviando una mail a ifc.codigoro@ausl.fe.it per una apertura dal lunedì venerdì dalle 8 alle 19 mentre il sabato chiude alle 13. "Ho potuto verificare che si tratta di - ha detto Anna, presente fra il pubblico - servizio eccellente di cui ho fruito per mio marito per oltre 4 mesi". L’infermiere di comunità Daniele Lombardi, che svolge servizio a Codigoro assieme alla collega Chiara Manzati, tutti sono volontari ed hanno partecipato e superato un master di un anno per poter svolgere questa mansione, ha illustrato alcune specificità. "Prendiamo i pazienti attraverso le dimissioni dall’ospedale, segnalati dagli assistente sociali o dall’assistenza domiciliare integrata, dai servizi psichiatrici o da cittadini. Trasferiamo stili di vita ed addestriamo persone vicine al malato a prendersi cura di lui, perché ogni problema di salute problema è un problema sociale". Infermieri che provengono dagli ospedali suppliti con altre assunzioni e in stretta collaborazione col medico di base è stato garantito dai diversi relatori. cla. casta.