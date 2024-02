In un anno sigilli a oltre 55 chili di sostanze

Non si ferma l’impegno della polizia di Stato nella lotta allo spaccio di droga. L’attenzione degli agenti, sotto il coordinamento della procura, si focalizza con costanza sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti nelle aree più delicate della città. Tra queste la zona Gad, tradizionalmente controllata da pusher di origine nigeriana e l’area di via Baluardi, zona in cui operano principalmente spacciatori di origine nordafricana.

L’operazione portata a termine martedì si va ad aggiungere e si colloca nel solco dei risultati ottenuti nel 2023. Nel corso dei dodici mesi, gli uomini della questura hanno sequestrato ingenti quantitativi di stupefacenti. Entrando nel dettaglio delle varie tipologie di sostanza, si parla di 75 grammi di cocaina, oltre sei chili di eroina, quarantacinque chili di hashish e circa sei chili di marijuana. Un impegno che non si fermerà. Continuano infatti senza sosta i controlli nelle aree più sensibili, anche con il supporto dei colleghi del reparto prevenzione crimine di Bologna. L’attenzione non è soltanto volta al mercato della droga, ma anche alla piaga dei furti, reati tra i più sofferti dalla popolazione.