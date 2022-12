In vendita fuochi d’artificio scaduti La polizia sequestra 350 confezioni

di Cristina Rufini

FERRARA

Divertirsi, dare un ’calcio’ all’anno vecchio per accogliere il nuovo. Ma in sicurezza. E’ la raccomandazione principale che arriva dai rappresentanti delle istituzioni. I protagonisti della notte più lunga dell’anno, quando si festeggia il passaggio tra il vecchio e il nuovo, sono soprattutto i fuochi d’artificio. Pubblici, con l’incendio al Castello a Ferrara, ma anche, molti, privati. Ed è pensando a questi ultimi che nei giorni precedenti si sono intensificati i controlli sulla vendita del materiale pirotecnico. Numerosi sono state le verifiche e le ispezioni effettuate dagli agenti della squadra amministrativa della Divisione Pas della questura. In alcuni di questi controlli, gli agenti hanno scoperto forti irregolarità come ad esempio, nel caso più grave, la messa in vendita di ben 350 confezioni di fuochi d’artificio scaduti nel 2020, quindi potenzialmente molto pericolosi e comunque impossibili da mettere in vendita. Le confezioni erano stoccate in un magazzino, il titolare denunciato per commercio di fuochi d’artificio scaduti. In altri due casi, invece, i poliziotti hanno riscontrato alcune irregolarità nel confezionamento e nell’etichettatura del materiale pirotecnico. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Divisione amministrativa, in alcuni casi nei prodotti erano parzialmente omesse talune informazioni obbligatorie, come l’indicazione della categoria di classificazione, del numero di registrazione assegnato dall’organismo che esegue la valutazione. Nei confronti dei due gestori, la polizia ha contestato sanzioni amministrative per un totale di 220 euro. Dalla questura arriva l’invito a tutti coloro che intendono acquistare prodotti pirotecnici, a rivolgersi esclusivamente a rivenditori autorizzati.

I consigli. Per quanti hanno acquistato materiale in regola, arrivano i consigli per utilizzarli al meglio, evitando così conseguenze spiacevoli. "In prima battuta, è fondamentale, ripetiamo, acquistare il materiale pirotecnico nei centri autorizzati – sottolinea l’ingegner Walter Tuzi del comando provinciale dei vigili del fuoco – Sembra un punto scontato, ma è molto importante rivolgersi a chi mette in vendita fuochi d’artificio certificati e sicuri". Una volta acquistato il materiale, serve poi molta attenzione nell’utilizzo.

"Va da sé che nell’accendere i fuochi d’artificio, devono essere seguite attentamente le istruzioni allegate, e tenere conto di alcuni, basilari precauzioni: non accenderli mai nelle abitazioni. Per nessuna ragione – conclude Tuzi – Ma neanche su balconi e terrazze. Il materiale pirotecnico deve essere utilizzato all’aperto, lontano da fonti calore, perché anche una sola scintilla può innescare un incendio. E, infine, a una distanza ragionevole da altre persone".