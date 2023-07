In vetrina le auto storiche

Si rinnova oggi per la terza edizione l’evento Autostoriche a Cento promossa da Ascom con Officina Ferrarese. Evento in centro storico a partire dalle 18 con esposizione di oltre un centinaio di autovetture nelle vie Matteotti e Guercino e alle 21.30 la presentazione dei curricula dei prestigiosi modelli storici in parata e poi schierati nel piazzale della Rocca. Kermesse realizzata con il supporto di Comune, Coccinella Gialla, Sala da Tè solidale, Fondazione Teatro, Scuderia Ferrari Club, Uno Energy, main sponsor Banca Centro Emilia e il supporto del Comitato commercianti Cento in Vetrina con la collaborazione del centro sociale Ugo Bassi. "Una bella iniziativa – commenta Silvia Pedriali, presidente della delegazione Ascom – alla quale crediamo perché in grado di avvicinare le persone al centro storico che è un centro commerciale naturale. Una manifestazione che cresce di anno in anno". E’ l’assessore Filippo Taddia a sottolineare che pubblico e privato hanno fatto rete in un evento che ha anche importanti risvolti di inclusione sociale. "Si preannuncia un appuntamento di grande successo con oltre un centinaio di auto storiche nel suggestivo centro storico centese – aggiunge poi Riccardo Zavatti, presidente Officina Ferrarese – Saranno presenti le vetture che hanno fatto la storia dell’industria motiristica tricolore: le Fiat Topolino per passare poi alle Fiat 500, 600 ed 850 e che caratterizzavano il nostro Paese nel Dopoguerra. E ci saranno anche Alfa Romeo e Lancia con le loro auto di grande stile. Spazio poi alle dream car come Ferrari, Maserati e Lamborghini".