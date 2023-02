"In via Darsena disagi, gas di scarico ma anche scarso coordinamento"

Caro Carlino,

ho letto nei giorni scorsi l ottimo articolo del giornalista Bovenzi sui disagi delle corriere in via Darsena. Ha centrato perfettamente il problema, oltre ai rumori, ai gas di scarico e al disagio per la cancellazione dei parcheggi ha messo bene a fuoco la mancanza totale di coordinamento dei cantieri. Si chiude la autostazione di San Paolo prima ancora di aver iniziato i lavori in quella di via del Lavoro. Tra Comune Tper e Ami non c’è nessun coordinamento e il direttore di Ami Fiorentinilo ha messo bene in chiaro. Comunque ottimo servizio, i comuni residenti come mia madre ringraziano il giornale

Giorgio Manservigi

* * *

COSPITO HA RAGGIUNTO

I SUOI OBIETTIVI

Caro Carlino,

direi che il signor Cospito è riuscito, credo, a superare gli obiettivi che si era prefisso. Ha portato alla ribalta la sua detenzione; ha acceso i riflettori sul 41 bis; ha innescato le manifestazioni degli anarchici e non, e per ultimo ha creato tensioni tra i partiti politici. Non essendo uno stupido, ha capito di non poter andare oltre i propri limiti. Inizierà a curarsi e si rimetterà in forma in attesa di un altra protesta. Fortuna che col il 41bis i detenuti non dovrebbero avere contatti con l’esterno.

m. p.

* * *

SICUREZZA, GAD

ED EFFETTI SULLA LEGA

Caro Carlino,

sul giornale di mercoledi leggo l’ennesima lettera del buon Zaramella, pomposamente autonominatosi presidente del Comitato 2013. La risposta tranciante alle argomentazioni di Zaramella, di cui è arcinota la fobia patologica per il PD e per tutto ciò che non è riconducibile alla Lega, la dà il dott.Bendin nel commento centrale quando ci informa che nella prossima tornata elettorale il sindaco Fabbri si smarcherà dalla Lega, in calo di voti (nella zona Gad è gia marginale) e punterà su una lista civica. Chi l’avrebbe pensato solo quattro anni fa?

a. z.

* * *

IL BABY KILLER

DI PONTELANGORINO

Caro Carlino,

pur capendo l’amore paterno, ci si poteva astenere da lamentele per il trasferimento nel carcere dell’Arginone del baby killer. Credo che ci debba essere una minima forma di rispetto verso chi non puo’ essere “trasferito” perché orrendamente ucciso dal figliolo. Il papà si preoccupi se quando il ragazzo uscirà sarà davvero almeno pentito.

Lamberto Lanzi