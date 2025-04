"In via Gramicia un campeggio chiuso da 5 anni"

Caro Carlino,

Ferrara città Rinascimentale, Ferrara città patrimonio dell’Unesco da trenta anni, Ferrara città vocata al turismo ma anche città con un campeggio chiuso da cinque anni. La struttura si trova in via Gramicia, di fronte alla zona sportiva del Cus e dei campi da golf. Dopo il Covid nulla è stato fatto per riaprirlo (se non ospitare per un’estate dei box per alcuni cavalli da trekking) e per offrire a chi ama fare questo tipo di turismo una zona verde adeguatamente attrezzata allo scopo. Il camperista, è vero, ha un’area a lui appositamente dedicata. E’ vicina al parcheggio ex Mof, però è priva di servizi adeguati per chi voglia visitare la nostra città per più di 24 ore. Inoltre è veramente paradossale la presenza dei cartelli che indicano ancora quale strada fare per giungere ad un campeggio chiuso ed in evidente stato di abbandono. Pochi metri oltre, per ironia, si può invece leggere un bel cartello, posto all’ingresso dal parcheggio del CUS, che proibisce il posteggio di roulotte e camper. Quindi, come è avvenuto qualche giorno fa, il turista olandese in roulotte non ha dovuto fare altro che un dietrofront e trovarsi un’altra metà da visitare. Grazie,

gi. pe.