"In via Sammartina le auto a folle velocità"

"Su via Sammartina nessuno risponde e non si provvede ad un ulteriore dosso per rallentare le auto". A distanza di mesi si rinnova l’appello fatto da Bruno Volpe, un residente della frazione di Chiesuol del Fosso, che da tempo si è fatto portavoce di una problematica che persiste da diverso tempo. Una situazione che secondo il racconto del cittadino è divenuta insostenibile, nel mese di dicembre Bruno Volpe ha scritto formalmente anche all’ufficio traffico del Comune di Ferrara: "Nella missiva ho ricordato i ripetuti solleciti e richieste nel merito della situazione su via Sammartina. Da anni questa strada è di passaggio continuo per diversi automobilisti oltre di mezzi pesanti. Lo scorso anno è stata realizzata una nuova asfaltatura, sicuramente un fatto positivo e così facendo si è risolto anche il problema esistente da tempo dei cedimenti e delle buche presenti su via Sammartina. Sta di fatto, però, che prima erano presenti tre dossi rallenta traffico con funzione di dissuasori della velocità. Ebbene dopo i lavori sono rimasti due, uno all’inizio della via e un altro al termine del tratto residenziale". A tenere alta ancor più l’attenzione su via Sammartina è il fatto che è presente limite di velocità 30 km orari, in quanto quartiere residenziale: "Appunto questo limite nessuno lo rispetta e passano-prosegue Bruno Volpe-a tutta velocità vicino alle nostre case, per non parlare dei mezzi pesanti che quando passano tramano i vetri. È necessario, quindi, individuare e posizionare un dosso per attenuare il più possibile la velocità nel tratto dove ci sono le abitazioni. Oltre un controllo periodico della polizia locale, che non sempre sono presenti". Volpe Bruno, inoltre, precisa come: "Ho segnalato e sollecitato questa richiesta ai responsabili degli uffici comunali prepositi, ma al momento non giungono risposte concrete".

Mario Tosatti