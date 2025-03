In via Terranuova. Maria Zangoni racconta ’Il mondo di Mafalda’

Oggi alle 17.30 alla biblioteca del Centro documentazione Donna di via Terranuova 12/b, a Ferrara, incontro in presenza e on line con Maria Zangoni, che prsenterà il suo ’Il mondo di Mafalda’ (a 60 anni della prima vignetta). "Mafalda è stata negli anni ’60, quando sono apparse in Italia le sue prime vignette, popolarissima tra chi in quegli anni partecipava al ’68. Era un simbolo, divertente e dissacratore, di tutto quello che andava denunciato e avrebbe dovuto essere cambiato. La sua popolarità è continuata anche nei decenni successivi ma oggi pare che molte persone giovani non la conoscano. È per questo che la riproponiamo". Maria Zangoni è nata nel 1970 a Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina. Vive in Italia dal 2001. Laureata in Lettere alla Universidad Nacional del Sur (Argentina) e in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Ferrara.