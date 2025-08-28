In viaggio con gli artisti. Da Agnese Valle a Tribalneed: "La nostra musica è unica"

Trentanove anni compiuti – e festeggiati – proprio ieri, nel primo giorno del Ferrara Buskers Festival. Quale occasione migliore per Agnese Valle? Capelli rossi, romana di Roma, la cantautrice e clarinettista, che questa sera si esibirà in piazza Trento Trieste, è un’affezionata dell’evento musicale: "Sono qui per la decima volta – sorride –, Ferrara è la seconda casa. Vivo la città nel suo momento di festa, la strada popolata, un luogo di incontro, di arte. Qualcosa di meraviglioso". Una passione per la musica cresciuta via via, fin dai primi anni di vita, tra famiglia, scuola, prime esibizioni: "Ho iniziato da bambina, quasi per gioco. Poi con il Conservatorio ho approfondito, da quel momento ho capito che quella era la mia professione che prevede oggi vari modi, varie strutture, vari palchi". E quello della strada, confida, "è assolutamente speciale, non barattabile con il palazzetto, con lo stadio, con il teatro". Una dimensione differente dove si crea un rapporto "estremamente intimo con chi si ferma ad ascoltarti, si viene scelti da chi non ha scelto di pagare un biglietto, da chi viene rapito dalla tua dimensione". Con Agnese suona Annalisa Baldi, "la mia colonna portante". La loro musica? "Vive di tante contaminazioni, dal rock all’italiana di Ivan Graziani, alla poesia di Fossati, De Gregori, la scuola romana. Storie messe in musica attraverso idiomi differenti".

Agnese, Annalisa e tante altre voci e performer femminili. Mai come quest’anno, l’edizione – numero 38 – del ’FBF’ ha visto un numero così ampio di donne protagoniste tra i 259 artisti provenienti da tutto il mondo (tra cui Australia, Corea del Sud, Russia, Giappone, per la prima volta Taiwan).

E tra loro ecco un altro graditissimo ritorno: Riccardo Moretti, in arte Tribalneed, modenese di nascita, da anni trapiantato a Città del Capo. "Ma a Ferrara – dice – torno ogni volta che posso, per amore di questo festival bellissimo". La sua ’prima’ all’ombra del Castello? Era il 1997, "subito un grande successo". Portò, suonò e fece conoscere il didgeridoo tra piazza Trento Trieste e corso Martiri. Oggi lo insegna agli artisti di domani. La sua musica è introspettiva, un mix etnico, elettronico e melodico. "Riprendo le sonorità di Berlino e quelle tribali che ho conosciuto in Sud Africa". Riccardo oggi gira il mondo, invitato in vari festival ed eventi. "Il mio strumento principale è il piano, amo poi il sintetizzatore, mi piace approcciare le novità, purché sia musica". Proprio la sua musica, la forza di unire mondi sconosciuti, di emozionare senza filtri, è stata premiata. Sua la prima edizione del ’Gianna Nannini’, con tanto di statuetta consegnata dalla rocker senese, arrivata ieri sera a sorpresa. Come nel 2020, quando si materializzò dalle finestre del Castello. Fenomenale...

Nicola Bianchi