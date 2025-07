In viaggio con il Discobus: "Io, mamma e autista di notte. Così salvo la vita di tanti ragazzi"

Ingrana, nella ventata fresca dell’aria condizionata, la marcia della sicurezza Virna Marzola, 49 anni, prima di tutto mamma di Azzurra (21 anni) e Stella (17 anni). Autista per passione e per lavoro di giganti che arrivano a misurare anche dodici metri, navi che si fanno largo – i fari che bucano la notte – lungo la Ferrara Mare. Un colpo di gas – il mezzo targato La Valle, 30 anni di storia nel mondo del trasporti, è ecologico, assolutamente green –, accende le luci, aggiusta la poltroncina e poi si stacca dalla fermata. Partenza alle 22,30 dal piazzalone Kennedy, un’altra fermata in via dell’Aeroporto. E poi via, lungo la Super, a bordo tanti ragazzi, direzione mare, spiagge, movida e quattro salti in disco. Non per lei che, ligia al dovere, al massimo farà una passeggiata sul lungomare, giusto una granita per ammazzare l’attesa. Alle tre del mattino si riparte, per tornare a casa. Arrivo previsto a Ferrara, le quattro, la soglia dell’alba. Il sole, ragazzi magari un po’ acciaccati per aver fatto le ore piccole. Ma sani e salvi, un bel respirone per i genitori. Era un incubo aspettare il loro rientro, quando partivano in auto, la paura nell’attesa, lo scorrere lento dei minuti. Due corriere sono La Valle; una Cornacchini. Si chiama Discobus.

Grazie a lei tutto bene "Più che grazie a me, grazie a questo progetto al quale la mia azienda ha aderito. Già per il terzo anno" Ma ha detto sì anche lei, autista in piena notte "Ho due figlie, sono una madre, un genitore. Ho ben presente cosa vuol dire aspettare che i propri ragazzi tornino a casa dopo una festa, il sabato sera. E allora mi sono detta, mi metto io al volante" Partite alle 22,30, circa, da Ferrara. Sono in tanti alla fermata? "Sì, il servizio cresce di anno in anno. Le famiglie si informano, così le adesioni aumentano" Come si viaggia sulla Super? "In quelle ore bene, non ho mai trovato problemi. Siamo sempre puntali" La sua linea, dove porta i ragazzi? "L’ultima fermata è il Barracuda, la discoteca. Prima prendevo a bordo anche Azzurra, la mia ragazza. Adesso ha 21 anni. E così sale in autobus con me l’altra figlia, quella più piccola, Stella. Ha 17 anni. Ne approfitta magari per andare al mare con gli amici. Altrimenti resta con me. Mi fa compagnia" Già, perché c’è un po’ da aspettare. Lei riparte alle tre del mattino "Mi faccio una passeggiata, magari con i colleghi. Ci prendiamo un gelato, una granatina" Una birretta? "Per carità, mai. Nemmeno una goccia, sono un’autista. Ho una grande responsabilità. Anche come mamma" Poi? "Magari salgo sul bus, mi rilasso un po’" Si sente sicura? "Certo, sicurissima. Abbiamo un servizio di sorveglianza di Securfox, per noi ed anche per i ragazzi. In questi anni non ci sono stati mai problemi. E’ filato sempre tutto liscio" Una donna che guida un gigante di 12 metri "Guidare è la mia vita. Ho conseguito la patente per i bus già dieci anni fa, da otto lavoro per l’azienda La Valle. Il lavoro mi piace e adesso ancora di più. Guido e salvo anche delle vite".