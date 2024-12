In viaggio nel Medioevo verso Gerusalemme. Fa da guida Beatrice

In viaggio nel Medioevo verso Gerusalemme. E’ il titolo dell’incontro che si terrà oggi, alle 15, al polo chimico biomedico in via Luigi Borsari. All’appuntamento, che fa parte di Unijunior, interviene Beatrice Saletti , dipartimento di Studi Umanistici. "Ho studiato a Ferrara, ho due dottorati in Storia Medievale, mi interessano le vicende concrete delle persone e mi sono occupata di pellegrinaggi a Gerusalemme, di indulgenze, di membri della famiglia d’Este, di cronache ferraresi, di mobilità urbana e diplomazia".